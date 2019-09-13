Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Пожилая женщина была сбита электропоездом на железнодорожных путях в Ленинградской области 13 сентября, сообщил портал «Петербургский дневник» со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Несчастный случай произошел около 8 утра между станциями Старый и Новый Петергоф. Сообщается, что машинист поезда пытался затормозить, но это не уберегло женщину. Она доставлена больницу с травмами различной степени тяжести. Несколько электричек из-за происшествия были вынуждены задержаться.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства дела.