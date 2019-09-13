Алжир, , 16:10 — REGNUM Внезапное наводнение в столице Алжира вечером 12 сентября привело к подтоплению станций метро и нового аэропорта города, превратило бульвары в мутные реки, а автомобили оказались ловушками для водителей. Об этом передает 13 сентября агентство Associated Press со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Отмечается, что всего за 40 минут в городе выпало 40 миллиметров осадков, что составило их трехмесячную норму.

Представитель организации гражданской безопасности Карим Бернауи заявил, что ливень нанес «колоссальный ущерб». Погибших нет. По его словам, ряд станций метро и трамвайные линии оставались закрытыми утром в пятницу.

Власти города призвали местных жителей воздержаться по возможности от поездок по городу. Национальная метеорологическая служба Алжира выпустила предупреждение о сохранении неблагоприятных погодных условий.