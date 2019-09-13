Республика Коми, , 13:33 — REGNUM Заполярный Арктический научно-образовательный центр, о создании которого объявил глава Мурманской области Андрей Чибис, заручился поддержкой научного центра Коми.

«Коми научный центр готов предложить свои наработки коллегам и готов подключиться к комплементарному сотрудничеству с Кольским и Карельским научными цетрами, работая по усилению проектов имеющимся оборудованием и накопленными исследованиями», — сообщили в Коми НЦ агентству БНКоми.

Напомним, в состав Заполярного НОЦ вошли 13 участников: Кольский научный центр РАН, Карельский научный центр РАН, Коми научный центр Уральского отделения РАН, Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина, Полярная опытная станция, ПИНРО, МГТУ, МАГУ, а также крупнейшие промышленные предприятия — АО «Кольская ГМК», ООО «Ловозерский ГОК», АО «Олкон», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

Как сообщало ИА REGNUM, конечной целью мурманских властей является создание научного центра мирового уровня, который аккумулировал бы в себе арктическую повестку во всём её многообразии. Такие же цели ставит перед собой и Архангельск. Проект НОЦ Северного Арктического федерального университета (САФУ)«Новые материалы и технологии для Арктики» так же, как и мурманский, предполагает разработку и внедрение новых материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров в интересах развития промышленности и экономики российской Арктики.