Емельяновский р-н, , 13:31 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края 29-летний мужчина обвиняется в совершении преступления сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

По версии следствия, вечером 14 августа 2019 года пьяный мужчина в посёлке Емельяново увидел знакомую восьмилетнюю девочку, гулявшую в одиночестве. Злоумышленник отвёл ребёнка в лес, где совершил «иные действия сексуального характера».

Мужчина заключён под стражу, назначена судебная психиатрическая экспертиза, предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске мужчина без определенного места жительства подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении девятилетней девочки.

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