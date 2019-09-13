Тулун, Иркутская область, , 13:29 — REGNUM В Тулунском районе Иркутской области уже третий день не прекращаются поиски женщины, которая, отделившись от группы ягодников, в одиночку отправилась к выходу из леса и пропала. Как сообщает региональное ГУ МЧС, сегодня, 13 сентября, на поиски пропавшей из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 с четырьмя спасателями отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области.

«Осмотр местности с воздуха позволяет обследовать значительную территорию в поисках человека», — пояснили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МВД по Иркутской области, в 2019 году в тайге Приангарья потерялось свыше 50 жителей региона — это самое большое количество пропавших людей за последние три года.

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