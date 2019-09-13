Старый Оскол, Белгородская область, , 13:30 — REGNUM Сотрудники спасательной службы города Старый Оскол в Белгородской области вытащили из очистной ямы женщину. Она упала в трёхметровый септик на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Кукушкин хутор». Пострадавшей потребовалась помощь врачей, уточнили 13 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасателей вызвали в садоводческое товарищество 12 сентября в 23:22. В глубокую очистную яму специалисты спустились по лестнице, а поднимали женщину наверх с помощью альпинистского снаряжения и носилок. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи.

Септик находился на частной территории, он не был огорожен и не освещался.