Казань, , 13:25 — REGNUM Два пассажира автобуса в Казани пострадали из-за того, что транспорт начал движение с открытой дверью, сообщили в городском отделении ГИБДД УМВД России.

Сообщается, что около 13 часов по местному времени автобус, отъезжая от остановки «Фантазия», не закрыл двери. Это стало причиной того, что из салона выпали 6-летняя девочка и 40-летняя женщина.

Оба пассажира получили серьезные травмы. У девочки диагностировали зарытый перелом левой руки, а у женщины — ушибленную рану затылочной области. Ведется проверка по данному происшествию.