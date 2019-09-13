Иркутск, , 13:20 — REGNUM Вместе с первыми заморозками Иркутскую область накрыло первым снегом. Как сообщает Irk.ru со ссылкой на очевидцев, осадки прошли в Усть-Илимском, Братском и Усольском районах.

Неблагоприятный метеорологический прогноз стал причиной, по которой с 13 сентября 2019 года все подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области приведены в режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, в ближайшие двое суток — 14 и 15 сентября — в Иркутской области при прояснении ожидаются заморозки до — 6 °C.

«Местами по области ожидаются порывы северо-западного, западного ветра 15−20 м/с, днём в северных районах 18−23 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега», — сказано в официальном сообщении МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые о заморозках иркутские синоптики предупредили 5 сентября. Тогда в регионе похолодало до — 3 °C.

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