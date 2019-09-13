Красноярск, , 13:17 — REGNUM Правительство Красноярского края в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в краевом главке МЧС.

Режим ЧС в лесах края ввели 2 июля 2019 года.

В МЧС напомнили, что в регионе по-прежнему продолжает действовать особый противопожарный режим.

Напомним, весной 2019 года в Сибири начались природные пожары. К июлю в Сибири и на Дальнем Востоке горело в общей сложности более 3 млн гектаров леса.

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Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 сентября в Красноярском крае было зарегистрировано девять лесных пожаров на площади 12,3 тыс. га.

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