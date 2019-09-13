Чугуев, 13 сентября 2019, 13:14 — REGNUM В городе Чугуеве Харьковской области прекращены занятия в школе и двух детских садах из-за пожара на территории военной части А-0501, сообщило 13 сентября издание Liga.net.
Напомним, 9 сентября на военном полигоне в Харьковской области загорелась трава и камыш на территории площадью в десять гектаров. На отдельных участках пожар продолжается до сих пор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области Украины на территории военной части А-0665 загорелось десять гектаров леса. К тушению пожара привлечена специальная авиация.
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