Стокгольм, , 13:19 — REGNUM 79-летнему гражданину Швеции Ларсу Лидегрену, укушенному редким кубинским крокодилом, ампутировали руку в больнице Стокгольма (Швеция). Об этом 13 сентября сообщила шведская газета-таблоид Aftonbladet.

Крокодил, когда-то принадлежавший лидеру кубинской революции Фиделю Кастро, укусил Лидегрена, когда тот во время частной вечеринки запустил руку в террариум в Skansen Aquarium (музей под открытым небом, расположенный на острове Юргорден в Стокгольме). Крокодил подпрыгнул и вцепился ему в руку, не разжимая челюстей около 10 секунд.

Врачи в течение трех недель пытались консервативно вылечить руку Линдгрена, однако в итоге им пришлось принять решение об ампутации.

Пару редких кубинских крокодилов в 1978 году Фидель Кастро подарил Московскому зоопарку, где они прожили несколько лет, пока в 1981 году их не передали в зоопарк Стокгольма. «Покушение» совершил один из них.