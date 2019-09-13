Горно-Алтайск, , 13:07 — REGNUM У жительницы Алтая путём обмана и злоупотребления доверием похитили почти 4 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в МВД по республике, заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Работавшей руководителем отделения связи женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Он пояснил, что проводит тестирование ведомственной системы для осуществления денежных переводов и предложил перевести почти 4 млн рублей, находившихся на счету организации, на электронные счета популярных платёжных систем.

«Не подозревая, что стала жертвой злоумышленника, сельчанка в течение нескольких часов осуществляла переводы вверенных ей денежных средств на счета платежной системы. Завершив перевод денег, она решила позвонить по контактному телефону, но номер был уже недоступен», — сообщили в МВД.

После этого женщина позвонила в полицию, где выяснили, что к преступление причастен 24-летний уроженец Тульской области. Мошенника задержали в одном из ресторанов Тулы алтайские оперативники совместно с сотрудниками МВД по Московской и Тульской областям.

«Гражданин был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, пояснив, что все денежные средства уже успел потратить, посещая рестораны», — отметили в пресс-службе.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении мошенничества и избрали меру пресечения в виде ареста.

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