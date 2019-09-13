Иркутск, , 13:06 — REGNUM Тревожную статистику обнародовали сегодня, 13 сентября, на сайте ГУ МВД по Иркутской области: в 2019 году в тайге Приангарья потерялось свыше 50 жителей региона — это самое большое количество пропавших людей за последние три года.

Как пояснила в ходе пресс-конференции представитель управления уголовного розыска ГУ МВД подполковник полиции Елена Кузнецова, как правило успехом розыск заканчивается в девяти из 10 случаев, тем не менее, не найденными за 2018 и 2019 годы остаются 10 граждан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году без вести пропавшими в России числились 83 923 человек, в том числе 7 966 детей. Не найденными остались 1 064 несовершеннолетних и чуть менее половины взрослых — 39 692 человека. Значительную часть исчезнувших удалось разыскать. Порою — неимоверными усилиями поисковиков.

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Одним из самых громких стали поиски трёхлетнего мальчика Коли в омских лесах. Родители всего на 15 минут оставили сына в салоне припаркованного в лесу автомобиля, пока собирали ягоды, и мальчик пропал. На его поиски были брошены сотни человек, но, к счастью, мальчик был найден волонтёрами «Лизы Алерт» живым.

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