Удомля, Тверская область, , 13:07 — REGNUM В Тверской области двух пострадавших в ДТП пассажирок бросил водитель легкового автомобиля, оставив место происшествия, сообщил информационный портал «Tverigrad» со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

Авария произошла в ночь на 13 сентября в двух километрах от города Удомля. Машину унесло с дороги в кювет. В ДТП пострадали две девушки 15 и 17 лет, которые находились на пассажирских сиденьях. Водитель сбежал с места происшествия, бросив их в машине.

Девушки смогли сами выбраться из автомобиля и сообщили об аварии дежурным службам. Они самостоятельно обратились в медучреждение Удомли. Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Сотрудники МВД устанавливают личность водителя и разыскивают его.