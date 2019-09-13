Удомля, Тверская область, 13 сентября 2019, 13:07 — REGNUM В Тверской области двух пострадавших в ДТП пассажирок бросил водитель легкового автомобиля, оставив место происшествия, сообщил информационный портал «Tverigrad» со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.
Авария произошла в ночь на 13 сентября в двух километрах от города Удомля. Машину унесло с дороги в кювет. В ДТП пострадали две девушки 15 и 17 лет, которые находились на пассажирских сиденьях. Водитель сбежал с места происшествия, бросив их в машине.
Девушки смогли сами выбраться из автомобиля и сообщили об аварии дежурным службам. Они самостоятельно обратились в медучреждение Удомли. Им оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
Сотрудники МВД устанавливают личность водителя и разыскивают его.