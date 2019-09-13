Рим, , 12:58 — REGNUM Вследствие технических проблем на линии В римского метро пассажиры одного из поездов были высажены в перегоне между станциями «Большой цирк» и «Колизей», передает информагентство ANSA в пятницу, 13 сентября.

Несколько сотен метров до станции «Колизей» они прошли пешком.

Центральная часть линии B между станциями Castro Pretorio и San Paolo заблокирована.

Одновременно с этим возникли и проблемы на линии А, на центральной станции Termini у главного вокзала города. Там уже почти два часа не работало освещение на платформах станций и на эскалаторах. Позже техническим службам удалось включить аварийное освещение.