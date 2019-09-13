Курск, , 12:45 — REGNUM Утром 13 сентября СМИ Курска стали сообщать о смерти водителя в машине и о задержанном полицией мужчине в наручниках, который сидел рядом с местом происшествия. Пресс-служба регионального УМВД сообщила подробности происшествия.

В ведомстве пояснили, что мертвый водитель и задержанный гражданин не связаны друг с другом. Водителю стало плохо, когда он находился за рулем. Пассажиры вызвали скорую, но медики не смогли предотвратить смерть.

Между тем, прохожий рядом нарушал общественный порядок и отказался подчиниться полиции, за что на него и надели наручники.

Смерть водителя, предположительно, не носит криминального характера. По факту происшествия проводится проверка.