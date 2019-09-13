Москва, , 12:32 — REGNUM Оправдывают поступок сестёр Хачатурян, убивших своего отца, который их насиловал и избивал, 41% жителей России. Об этом свидетельствует опрос «Левады-центра».

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Среди женщин этот процент выше — 47%, среди мужчин ниже — оправдывают девочек 33%.

Считают, что убийство из-за семейного насилия недопустимо 29%. В этом уверены 28% женщин, и 31% мужчин.

Не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос 30% опрошенных.

Опрос проведен 22 — 28 августа 2019 года. Опрошены 1608 старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве отца, которое произошло год назад. Согласно их показаниям, они убили его за насилие над ними.

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