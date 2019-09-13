Посёлок городского типа Селятино, Московская область, , 12:24 — REGNUM Обрушение пешеходного перехода на трассе А107 в Московской области произошло из-за столкновения с конструкцией автомобиля с негабаритным грузом. Об этом сообщает 13 сентября телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

Отрезок трассы ЦКАД-5, где произошла авария, находится на реконструкции. Надземный переход для пешеходов закрыт, им оставлены обычные переходы, поэтому людей в момент обрушения на мосту быть не могло.

Фура везла негабаритный груз и зацепила конструкцию моста. Для таких грузов необходимо составлять маршрут и получать разрешение Росавтодора, пояснили в гокомпании. Авария привела к перекрытию движения на этом участке в обе стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября тягач с цистерной врезался в опору надземного пешеходного перехода в Наро-Фоминском районе Подмосковья, из-за чего конструкция обрушилась. Пострадавших не было.

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