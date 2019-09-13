Ялуторовск, Тюменская область, , 12:04 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске обрушилась стена нежилого двухэтажного здания бывшего комбината строительных материалов на ул. Революционной. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Обрушение произошло при ремонте здания. Однако положенное разрешение на проведение реконструкции новый собственник помещений комбината в мэрии не получал. То есть работы производились незаконно.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают полицейские дознаватели.