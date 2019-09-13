Бийск, Алтайский край, , 12:05 — REGNUM Взрыв на химическом предприятии в Бийске Алтайского края привел к смерти 30-летнего сварщика, сообщила краевая прокуратура.

По версии следствия, 12 сентября электрогазосварщик производил замену труб отопления в одном из цехов ФКП «Бийский олеумный завод». Во время сварочных работ над емкостью, где находились отходы химического производства, случился хлопок. В результате происшествия мужчина получил травмы, от которых скончался на месте.

Следователи Следственного комитета проводят проверку по данному случаю.