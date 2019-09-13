Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM В Свердловской области завершилась акция судебных приставов направленная на работу с должниками по алиментам. Мероприятия проходили в августе и сентябре 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП корреспонденту ИА REGNUM.

За время проведения акции приставы арестовали 14 автомобилей у должников по алиментам. Также было проведено более полутора сотен арестов имущества на сумму порядка 18 млн рублей.

Отметим, что за время проведения мероприятий 56 должников по алиментам полностью рассчитались перед детьми. Всего за время акции судебные приставы посетили более четырёх тысяч граждан, имеющих задолженность по алиментам. Их совокупная сумма долга перед детьми составляет более 700 млн рублей.

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