Новосибирск, , 11:54 — REGNUM В отношении начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» возбуждено уголовное дело — за взятки, сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, он предложил представителю коммерческой организации периодически платить ему за отказ от проверок перевозимых организацией грузов и за общее покровительство при оказании услуг по железнодорожным перевозкам. С мая по август 2019 года обвиняемый систематически получал взятки от представителя организации. Их предварительный размер составил 329 тысяч рублей.

Он был задержан 10 сентября при получении очередной взятки. По решению суда взят под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Получение взятки в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), продолжается.