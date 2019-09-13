Аликанте, Испания, , 12:22 — REGNUM В испанском городе Аликанте на побережье Средиземного моря в пятницу, 13 сентября, погиб водитель автомобиля, въехавший в затопленный в результате выпадения осадков тоннель. Погибший стал третьей жертвой разгула стихии, передает агентство Associated Press.

По данным журналистов, в четверг, 12 сентября, экстренные службы Аликанте также обнаружили 51-летнюю женщину и ее 61-летнего брата мертвыми в перевернутом автомобиле.

Испанская государственная телекомпания TVE сообщила, что сотрудникам полиции удалось спасти еще двух человек, ехавших по городу в автомобиле.

Испанская метеорологическая служба AEMET предупреждает, что юго-восточный регион все еще находится «в зоне чрезвычайного риска» из-за проливных дождей.

Местные власти обратились к жителям города с просьбой временно отказаться от использования личного транспорта.

Отменены занятия в школах.