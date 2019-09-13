Новосибирск, , 11:56 — REGNUM Ошибка водителя троллейбуса в Новосибирске стала причиной падения бетонной плиты и гибели человека. Так считают следователи регионального Следственного управления СК РФ, которые занимаются данным делом, сообщила 12 сентября пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 22 июля обвиняемый, проезжая по территории филиала №2 «Кировский троллейбусный» МКП Новосибирска, случайно задел бетонную плиту козырька административного здания. В результате падения на работников предприятия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

На сайте прокуратуры также сообщается, что при проверке троллейбусного парка были выявлены многочисленные нарушения в организации труда. Водители пассажирского транспорта нарушали режим труда и отдыха, троллейбусы часто выпускали на линию с серьезными неисправностями, у работников не проводились инструктажи и психиатрические осмотры. Возбуждены административные дела в отношении руководства предприятия.