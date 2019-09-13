Белгород, , 11:50 — REGNUM Житель Белгорода совершил нападение на свою бывшую супругу. Он подкараулил её ночью возле собственного дома и несколько раз ударил ножом. На преступление его толкнула ревность. 49-летнему уроженцу Армении предъявлено обвинение, сообщили 13 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 9 сентября 2019 года обвиняемый ждал свою бывшую жену около её дома. Он нанёс ей три удара ножом в грудь, а затем скрылся с места преступления. Крики о помощи услышали соседи женщины и вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей 42-летняя потерпевшая утром скончалась в больнице.

Обвиняемый в преступлении заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.