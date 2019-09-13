Горно-Алтайск, , 11:40 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет 35-летний местный житель, которого обвиняют в угрозе убийством своей жене. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В июле, возвращаясь домой в Горно-Алтайск из Усть-Канского района, мужчина позвонил жене и попросил приготовить ужин и затопить баню. Однако супруга в тот вечер ушла гулять на свадьбу знакомых, о чём о сообщила мужу.

«Уже дома, разозлившийся супруг стал высказывать свои претензии. В порыве эмоций он сначала толкнул жену к стене и ударил её несколько раз кулаком по голове и рукам. После чего, обвиняемый взял в руки ножницы, и замахнувшись перед лицом, пообещал воткнуть их женщине в глаз, а затем высказал в её адрес угрозу убийством. На этом ссора супругов закончилась», — сообщили в МВД.

На следующий день горожанка обратилась в больницу и написала заявление в полицию. Они призналась сотрудникам, что восприняла угрозы мужа реально. В ходе экспертизы у женщины были зафиксированы телесные повреждения. Мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Тем временем, материалы дела с обвинительным актом, утвержденным прокурором, направлены в суд. Супругу грозит лишение свободы на срок максимум до двух лет.

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