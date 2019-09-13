Новосибирск, , 11:38 — REGNUM В Новосибирске дело о несчастном случае на территории депо Горэлектротранспорта передано в суд, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Водитель троллейбуса обвиняется в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).Как установлено, вечером 22 июля мужчина, двигаясь по территории депо за рулём троллейбуса, не рассчитал расстояние между транспортом и административным зданием. Троллейбус снёс бетонный козырёк над входной дверью здания. Плита рухнула на стоявших под ней работников предприятия. Одна из женщин погибла.

Прокуратура организовала проверку. Были выявлены многочисленные нарушения, в том числе нарушение режима труда и отдыха водителей, выпуск на линию неисправных транспортных средств. Руководителю предприятия было внесено представление, в отношении должностных лиц возбуждены административные дела.