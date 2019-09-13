Воронеж, , 11:31 — REGNUM Шесть автомобилей столкнулись в Воронеже на Московском проспекте утром 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД.

Авария произошла около 07:35 у дома №109 на Московском проспекте. Предварительно установлено, что 32-летний водитель ГАЗель из Нижнего Новгорода, следуя со стороны Москвы в центр Воронежа, врезался в BMW, который двигался впереди. После столкновения легковой автомобиль продолжил движение и столкнулся c двигавшимся впереди Volkswagen, который, в свою очередь, врезался Hyundai. Кроме того, BMW задел ещё один Hyundai, который, в свою очередь, врезался в Kia.

В результате аварии есть пострадавший — травмы получил водитель BMW, он госпитализирован. Полиция начала проверку по факту аварии.

Добавим, что за минувшие сутки на территории Воронежской области было зафиксировано в обей сложности 117 ДТП.