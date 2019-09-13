Тункинский район, Бурятия, , 11:22 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии нетрезвая девушка-водитель совершила столкновение со стоящей патрульной автомашиной ДПС. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло вечером 12 сентября в селе Тунка. Полицейские припарковались, чтобы остановить машину, которая неуверенно двигалась по дороге. В этот момент 28-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2105 врезалась в машину сотрудников. При этом никто не пострадал.

«Установлено, что девушка за рулем «ВАЗа» находилась в состоянии опьянения и, кроме того, не имела прав управления автомобилем. Результат освидетельствования составил 0,24 мг/л», — отметили в МВД.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием пьяных водителей в Бурятии чаще всего происходят по вечерам с пятницы по воскресенье. Всего за первые шесть месяцев 2019 года на территории республики произошло 76 аварий с участием пьяных водителей, унёсших жизни 19 человек, травмированы ещё 120.

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