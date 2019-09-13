Сургут, Югра, , 11:16 — REGNUM В Югре задержали пятерых членов клуба байкеров, которых подозревают в разбое. После обыска их клуба в Сургуте полицейские нашли серьёзный арсенал оружия: пистолеты, револьверы, карабин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Помещение байкерского клуба Пресс-служба УМВД России по ХМАО

В УМВД России по Сургуту 20 июля обратился 29-летний местный житель с заявлением, что в январе 2019 года в одном из гаражей города участники байкерского клуба, угрожая ножом, завладели его автомобилем «Тойота» стоимостью порядка 280 тыс. рублей. Якобы ему таким образом отомстили за выход из байкерского сообщества, с негласными правилами которого он не мог согласиться.

На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть автомобиль, и когда окончательно убедился, что машину байкеры не вернут, обратился в полицию. Были установлены и задержаны подозреваемые в вымогательстве — 20-летний менеджер одного из магазинов Сургута и его 30-летний подельник.

Спустя несколько дней в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в начале мая 2019 года ночью к нему в квартиру ворвались неизвестные, нанесли ему побои и, угрожая ножом, вынесли бытовую технику на сумму 85 тысяч рублей. Якобы его так наказали за выход из байкерского клуба. Полицейские установили причастность к совершению данного преступления 53-летнего байкера.

Отрабатывая участников клуба, сотрудники уголовного розыска установили ещё двух байкеров, которые участвовали в незаконных деяниях.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.162 УК РФ («Разбой»). Санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. При задержании некоторые из них оказали сопротивление сотрудникам полиции.

Во время обыска в помещении клуба сотрудники полиции обнаружили и изъяли различное оружие: охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, патроны различного калибра. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и по ч.1 ст.223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

У полицейских есть основания предполагать, что от преступных действий членов байкерского клуба в Сургуте пострадали не только заявители, — есть и другие потерпевшие.