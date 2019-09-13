Чебоксары, , 11:10 — REGNUM В чувашском Канаше директор одной из городских школ признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием установлено, что в 2013—2018 годах в Канаше директор школы издавал приказы о премировании ряда работников, а также выплате материальной помощи.

«Затем он требовал передавать ему часть начисленных средств, общая сумма превысила 460 тысяч рублей. Пострадавшие, находясь в служебной зависимости и боясь негативных последствий, были вынуждены выполнять незаконные требования», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, полученными средствами злоумышленник распоряжался по своему усмотрению. Суд признал злоумышленника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, назначив два года лишения права осуществлять деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, связанную с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, в администрацию Канаша внесено представление.

Отметим, что ранее в Чебоксарах был вынесен приговор бывшему директору гимназии № 4, которая подозревалась в получении взяток за «поступление» детей в образовательное учреждение. Общий размер незаконно полученных средств составил 420 тыс. рублей. Кроме того, следствием установлено, что с февраля по июнь 2017 года по требованию директора гимназии одна из ее подчиненных, опасаясь негативных для себя последствий, передавала ей по 20 тысяч рублей ежемесячно (всего — 100 тысяч рублей) из суммы своей заработной платы.