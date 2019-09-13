Москва, , 11:03 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями жителей России, сообщает 13 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным следствия, с 2017 по 2018 год мошенники могли подделать более 500 тыс. заявлений граждан, по которым они якобы соглашались переводить свои накопления из Пенсионного фонда России в негосударственные банки. Ущерб оценивается в миллиарды рублей.

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Отмечается, что агенты, предоставляющие услуги негосударственных фондов, подделывали подписи за клиентов. В настоящее время следователи устанавливают организаторов и исполнителей преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ начала масштабную проверку Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Поводом для этого стало подозрение на «массовые злоупотребления при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017—2019 годах.

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