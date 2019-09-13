Сочи, Краснодарский край, , 11:04 — REGNUM Лобовое столкновение двух машин на трассе около города Сочи закончилось трагедией. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД города.

Авария произошла вечером 12 сентября на девятом километре трассы Адлер — Красная поляна.

По предварительной версии, 31-летний водитель «ВАЗ-2107», совершая обгон, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с минивэом «Тойота».

Мужчина, управлявший отечественной машиной, скончался на месте. Женщина, которая сидела на пассажирском месте в «Тойоте», получила травмы.