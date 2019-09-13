Мценский район, Орловская область, , 11:00 — REGNUM 59-летняя жительница Мценского района Орловской области погибла от травм, полученных при падении дерева. В причинении смерти женщины следственные органы заподозрили её супруга, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщила 13 сентября пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла 12 сентября. По версии следствия, супруги находились в лесопосадке вблизи поселка Передовик Мценского района. Мужчина, при помощи бензиновой пилы, спиливал дерево, которое упало на его супругу. От полученных травм женщина скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Краснодаре на территории детского сада обрушилось старое дерево. В результате погибла двухлетняя девочка, еще одна девочка и воспитатель получили травмы.