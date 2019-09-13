Барнаул, , 10:52 — REGNUM Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе. Как сообщает Biysk-ok.ru, во избежание последствий учащихся белокурихинских школ даже вывели на улицу.

В социальных сетях жители этих городов пишут, что ощутили два подземных толчка с разрывом 10−15 минут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло два землетрясения. Оба сейсмических события зарегистрированы в Улаганском районе, но колебания ощущались также на территории Восточно-Казахстанской области, в Алтайском крае и Кемеровской области.

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