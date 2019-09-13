Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM Пожарным службам Ростова-на-Дону пришлось приехать в СИЗО-1 для ликвидации возгорания, сообщила пресс-служба областного ГУФСИН России.

Пожар случился около 19:00 вечера 12 сентября, дым поднялся высоко над стенами изолятора и его было хорошо видно жителям города. На место выехало три пожарные машины.

Как оказалось, загорелись твердые бытовые отходы на территории СИЗО. Площадь пожара охватила 6 квадратных метров.

Огнеборцы и сотрудники изолятора смогли справиться с пламенем за 10 минут. Сообщается, что пострадавших нет. Имущество также не пострадало. После тушения пожара СИЗО продолжило работу в обычном режиме.