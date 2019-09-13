Элиста, , 10:42 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия оправдала сотрудника полиции, ранее осужденного за хулиганство и причинение вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба суда 13 сентября.

По данным следствия, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Элисте Б., в свободное от работы время, находился на улице рядом с кафе. В этот момент там происходил конфликт, в который полицейский решил вмешаться: он один раз выстрелил вверх из травматического пистолета. Один из участников конфликта попытался отнять пистолет, и в ходе борьбы получил огнестрельное ранение.

Приговором Элистинского городского суда Б. был признан виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенном с применением оружия, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно и запрета работы на госслужбе и в правоохранительных органах также на два года.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК по апелляции защиты Б. отменила приговор, установив: подсудимый действовал в соответствии с п. 2 ст. 27 Закона о полиции и «своими правомерными действиями пресекал и предотвращал противоправные действия, при этом умысла на совершение хулиганских действий и причинение вреда здоровью не имел». Суд также признал право полицейского на реабилитацию.