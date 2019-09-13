Анкара, , 11:12 — REGNUM Пятеро бывших сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet освобождены из тюрьмы на северо-западе Турции вечером 12 сентября по распоряжению кассационного суда. Об этом 13 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

«Кассационный суд постановил отменить ранее вынесенное судебное решение относительно пяти бывших сотрудников газеты Cumhuriyet», — говорится в сообщении.

Художник-карикатурист Муса Карт и четыре других экс-сотрудника газеты Cumhuriyet были арестованы по подозрению в поддержке террористических групп, включая Рабочую партию Курдистана.

Журналисты находились в тюрьме более двух лет. Около 130 турецких журналистов все еще остаются в заключении.