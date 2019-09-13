Заринский район, Алтайский край, , 10:37 — REGNUM Приёмная семья обернулась пыткой для брата и сестры (2006 и 2007 годов рождения) в Алтайском крае. Подробности уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») сообщает региональное СУ СК РФ.

По предварительным данным следствия, в течение более трёх лет — с июня 2016 по сентябрь 2019 года — женщина — опекун, проживающая в одном из сел Залесовского района, систематически истязала двух приемных детей.

«Помимо физического, к потерпевшим применялось и психологическое насилие со стороны опекуна, которая использовала незначительные поводы для наказания детей», — поясняют следователи.

Помимо следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, правоохранители пообещали дать оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входит надзор за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года стало известно, что многодетная мать — жительница Бурлинского района Алтайского края — отделалась условным сроком за то, что на протяжении двух лет издевалась над двумя приёмными детьми.

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