Ереван, , 11:06 — REGNUM Военнослужащий контрактной службы в Армении найден мертвым. Об этом 13 сентября сообщается на сайте криминальной хроники shamshyan.

12 сентября в 11:30 (местное время) в отделение полиции по городу Иджеван поступило сообщение о том, что в селе Гандзакар в коровнике обнаружен труп молодого человека. На место происшествия выехала оперативная группа правоохранительных органов.

По предварительной информации, 21-летний местный житель покончил жизнь самоубийством вечером 11 сентября.

Известно, что молодой человек служил по контракту в одной из воинских частей министерства обороны Армении.