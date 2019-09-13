Ереван, 13 сентября 2019, 11:06 — REGNUM Военнослужащий контрактной службы в Армении найден мертвым. Об этом 13 сентября сообщается на сайте криминальной хроники shamshyan.
12 сентября в 11:30 (местное время) в отделение полиции по городу Иджеван поступило сообщение о том, что в селе Гандзакар в коровнике обнаружен труп молодого человека. На место происшествия выехала оперативная группа правоохранительных органов.
По предварительной информации, 21-летний местный житель покончил жизнь самоубийством вечером 11 сентября.
Известно, что молодой человек служил по контракту в одной из воинских частей министерства обороны Армении.