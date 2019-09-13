Новороссийск, Краснодарский край, , 10:33 — REGNUM Около 18 часов потребовалось пожарным службам, чтобы потушить лесной пожар под Новороссийском. О том, как велась борьба с огнем, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу в 12 сентября в 12:13. Загорелась лесная подстилка. Прибыв на место огнеборцы увидели, что площадь пожара охватила около 8000 квадратных метров.

Ближе к полуночи с места происшествия поступило сообщение, что открытого горения нет несколько часов, но пожарные остаются на месте для предотвращения новых очагов возгорания. И только около 06:00 утра в они сообщили о полной ликвидации лесного пожара.