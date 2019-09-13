Курган, , 10:31 — REGNUM В Кургане осуждена бухгалтер за хищение денег ТСЖ. Женщину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Установлено, что 38-летний бухгалтер ТСЖ перечислила с расчётного счёта товарищества собственности жилья на свой личный счёт свыше 180 тысяч рублей. Причём женщина ранее была неоднократно судима за аналогичные преступления.

Она признана судом виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и приговорена к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев.