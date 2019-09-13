Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В Екатеринбурге судебные приставы арестовали принадлежащий местному жителю автомобиль Mitsubishi Pajero за долг в размере более 184 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Уточняется, что мужчина припарковал свой автомобиль у здания отдела службы судебных приставов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. После этого приставы составили акт описи имущества и пояснили должнику, что если задолженность (в том числе налоговая) не будет своевременно погашена, то автомобиль пройдёт процедуру оценки и будет выставлен на торги.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл в Свердловской области в конце августа. Тогда житель села Обуховское после ареста своего автомобиля «Шевроле», на котором он приехал в отдел судебных приставов по Камышловскому району, немедленно отправился в банк и заплатил долг в размере 60 тыс. рублей, что подтвердил сотрудникам ФССП квитанцией.

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