Туз-Хурмату, , 10:28 — REGNUM В результате террористического акта в иракской провинции Дияла пострадали шестеро детей, об этом 12 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Преступление произошло на детской площадке в деревне Янгеча недалеко от города Туз-Хурмату.

По данным начальника местной полиции Хусейна Али, за терактом стоят боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в городе Туз-Хурмату в основном проживает курдское население, однако за право контроля над ним претендует также центральное правительство страны. Нерешенность данного вопроса порождает противоречия, которые сказываются на уровне безопасности города.

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