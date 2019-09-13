Чебоксары, , 10:24 — REGNUM В Чувашии завершается бабье лето. На следующей неделе прогнозируется резкое похолодание, во второй половине сентября возможен снег, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

14 сентября установится осенняя погода, которая продлится всю вторую половину месяца, может даже выпасть снег. Причинами резкого похолодания станут два бывших тропических шторма — Дориан и Габриэл, который сформируют североатлантическую ложбину и сдвинут солнечный антициклон.

14 сентября через Чувашию будет проходить дождливый фронт окклюзии, который принесёт до четырёх литров воды на 1 кв. метр земли, усилится юго-западный ветер. 15 сентября сохранится +20…+25 градусов, а уже 16 сентября максимальная температура составит +18 градусов. Возможны кратковременные дожди, местами — гроза.

С 16 на 17 сентября станет ещё холоднее, +2…+7 градусов тепла, а днём будет +11…+16. Примерно такая же погода сохранится 17 сентября, когда центр ложбины окажется над Карелией. А 18 сентября холодный фронт может принести сильные дожди, прогнозируется до четверти месячной нормы.

Во второй половине вероятность осадков уменьшится, но Чувашия останется в арктической воздушной массе, поэтому температура воздуха продолжит снижаться. С 19 по 22 сентября днём прогнозируется +7…+12 градусов тепла, ожидаются заморозки.

По предварительным прогнозам, с 20 сентября примерно на 10 дней раньше климатической нормы среднесуточная температура воздуха в Чебоксарах может опуститься ниже + 8 градусов. Это значит, что может начаться отопительный сезон.