Соледар, ДНР, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли территорию Донецкую Народную Республику, выпустив 202 единицы боеприпасов, сообщили 13 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские формирования выпустили десять мин калибра 120 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили 48 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские силовики выпустили 32 мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Жабичево, Минеральное, Ясиноватая, Крутая Балка, Александровка, Новая Марьевка, Ленинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов пострадал житель населённого пункта Яковлевка. У мужчины 1974 года рождения зафиксировано осколочное ранение по касательной верхних тканей, ожог II—III степени левой лопатки. От госпитализации он отказался.

Зафиксировано повреждение четырёх домов в городе Ясиноватая, загорелся жилой дом в посёлке Коминтерново.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 сентября ВСУ открыли огонь по окраине Горловки. В результате повреждения получили два жилых дома.

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