Соледар, ДНР, 13 сентября 2019, 10:18 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 15 раз обстреляли территорию Донецкую Народную Республику, выпустив 202 единицы боеприпасов, сообщили 13 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении украинские формирования выпустили десять мин калибра 120 мм и применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
На донецком направлении ВСУ выпустили 48 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении украинские силовики выпустили 32 мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов пострадал житель населённого пункта Яковлевка. У мужчины 1974 года рождения зафиксировано осколочное ранение по касательной верхних тканей, ожог
Зафиксировано повреждение четырёх домов в городе Ясиноватая, загорелся жилой дом в посёлке Коминтерново.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 13 сентября ВСУ открыли огонь по окраине Горловки. В результате повреждения получили два жилых дома.
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