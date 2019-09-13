Красноярск, , 10:17 — REGNUM Обстановка, сложившаяся в лесах Красноярского края, позволила снять режим чрезвычайной ситуации, сообщила 13 сентября пресс-служба краевого ГУ МЧС.

«На сегодняшний день ситуация в крае с лесными пожарами стабилизировалась, в связи с чем правительством края было принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах», — говорится на сайте спасателей.

Режим ЧС был веден в Красноярском крае 2 июля. К тому времени в лесах региона установилась жаркая и сужая погода и регулярно фиксировались случаи возгорания.