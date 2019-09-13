Абуджа, , 10:09 — REGNUM Полиция в Нигерии, Гане и Кении арестовала десятки человек, подозреваемых в совершении крупномасштабных махинаций с денежными переводами. Об этом сообщает ВВС Africa.

Махинации включали в себя принуждение жертв к переводу денег на банковские счета, контролируемые мошенниками. По подозрению в причастности к преступной схеме были арестованы более 250 человек в 10 странах. Полиция также провела задержания в США, Великобритании, Турции, Франции, Италии, Японии и Малайзии. Из арестованных 167 человек были гражданами Нигерии.

ФБР координировало рейды на предполагаемых преступников в течение нескольких месяцев. Во время рейдов у подозреваемых было изъято почти 3,7 миллионов долларов США наличными. По данным ФБР, доказательства, полученные в результате операции, также должны привести к изъятию еще 118 миллионов долларов США, задействованных в махинациях.

Ибрагим Магу, глава Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, сообщил новостному веб-сайту TodayNG, что эта акция была частью более масштабных усилий, направленных против группы подозреваемых в кибер-преступлениях преступников, известной как Yahoo boys.

Магу рассказал, что рейды привели к изъятию «экзотических автомобилей, участков земли в шикарных районах в Лагоса и частной собственности в Абудже».

ФБР призвало всех, кто обрабатывает запросы на перевод денег, поступающие по электронной почте, потратить дополнительное время на проверку личности отправителя.