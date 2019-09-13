Горловка, ДНР, , 10:05 — REGNUM Боевики ВСУ открыли огонь по окраине Горловки из миномётов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулемётов, сообщили 13 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Жованка, подконтрольного украинским силовикам. Под огнём оказался посёлок шахты имени Изотова. В результате обстрела повреждения получили два жилых дома, водопроводная труба и хозпостройки на улице Якуба Коласа.

Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано, отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела ВСУ посёлка шахты «Трудовская» пострадали три сотрудника МЧС ДНР. Позже одному из них врачи ампутировали повреждённую руку.

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