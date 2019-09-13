Труновский район, , 10:04 — REGNUM Труновский районный суд Ставропольского края признал 26-летнего мужчину виновным смерти собственного отца, сообщила 12 сентября пресс-служба краевого Следственного управления СК РФ.

Судом установлено, что ночью 30 сентября 2017 года Александр П. находился в гостях у родителей в селе Безопасное Труновского района. После употребления спиртного и в ходе бытовой ссоры он нанес ранения 22-летнему брату и 47-летнему отцу. Оба пострадавших были доставлены в больницу, где отец осужденного скончался.

Суд признал Александра П. виновным и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима.